Врачи в Бору пришили кисть к животу ради спасения руки.

Хирурги Медицинского центра «Волгоречье» (новое наименование Борской центральной районной больницы) осуществили уникальное оперативное вмешательство по сохранению кисти 19-летнему юноше, получившему тяжелую травму в результате работы с бензопилой.
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