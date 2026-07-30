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Царьград

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Врачи в Бору пришили кисть к животу ради спасения руки.

Врачи в Бору пришили кисть к животу ради спасения руки.

Хирурги Медицинского центра «Волгоречье» (новое наименование Борской центральной районной больницы) осуществили уникальное оперативное вмешательство по сохранению кисти 19-летнему юноше, получившему тяжелую травму в результате работы с бензопилой.

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