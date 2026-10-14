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Царьград

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Компания Саакяна построит отель у цирка в Нижнем Новгороде за 221,7 млн

Компания Саакяна построит отель у цирка в Нижнем Новгороде за 221,7 млн

Компания «Футбол» Гриши Саакяна подготовит проект планировки участка в Канавинском районе под пятиэтажную гостиницу площадью 3,8 тыс.

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