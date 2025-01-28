Куда пойдут нераспроданные товары с маркетплейсов? Склады забиты под завязку

Инициативу предложили продавцы онлайн-площадок. В среднем товар с склада распродается за 45–60 дней, однако продукция, которая остаётся на складе более 90 дней, начинает приносить убытки и труднее находит покупателя, сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.
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