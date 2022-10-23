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СБУ подтвердила задержание главы завода "Мотор Сич" Богуслаева по подозрению в работе на РФ

СБУ подтвердила задержание главы завода "Мотор Сич" Богуслаева по подозрению в работе на РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила задержание директора завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия, об этом пресс-служба ведомства сообщила в своем Telegram-канале.

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