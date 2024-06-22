В Сочи приступили к финальному этапу строительства моста «Волшебный лист»В центре Сочи начали монтировать декоративную «вуаль» нового моста «Волшебный лист», который соединит набережную реки Сочи и Южный мол морского порта.
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