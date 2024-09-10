Россияне отреагировали на скандал с чеченцами в Анапе

Произошедшая неделю назад драка в Анапе до сих пор широко обсуждается публикой. Особенно в свете недавнего заявления командира "Ахмата" Апти Алаудинова, который уверяет, что нападавшие поступили так из-за оскорбления чеченцев.
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