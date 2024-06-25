NEWS.ru: История гибели девушки во время шторма в Сочи возмутила россиян

История ухода из жизни 20-летней путешественницы Дианы Беляевой из Липецкой области, которую снесло волной в море в процессе шторма на пляже в Сочи, не оставила равнодушными российских граждан в социальных сетях.
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