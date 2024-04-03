Какие три ответа-возмездия Израилю предрек иранский журналист

Ничто не вечно в этом мире. . Былые канули кумиры. И нынешние сгинут в Лету, лишь вечна битва Тьмы со Светом

Лидия Пучкова

Ничто не вечно в этом мире, Не за горами миг, когда В прах обратятся все кумиры, И канут в Лету города. Жизнь - скоротечное мгновенье, Что небом нам взаймы дано, И тратить миг, страшась забвенья, - Бесцельно, глупо и смешно. Семён Гражданцев