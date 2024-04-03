Иранский журналист Хаял Муаззин рассказал - что, по его мнению, предпримет его страна после удара Израиля по дипмиссии Ирана в Сирии и гибели восьми человек, включая важного высокопставленного генерала Мохаммад Реза Захеди.
Какие три ответа-возмездия Израилю предрек иранский журналист
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TF
Tatyana Fedotova
Ничто не вечно в этом мире. . Былые канули кумиры. И нынешние сгинут в Лету, лишь вечна битва Тьмы со Светом
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2 час.
Лидия Пучкова
Ничто не вечно в этом мире, Не за горами миг, когда В прах обратятся все кумиры, И канут в Лету города. Жизнь - скоротечное мгновенье, Что небом нам взаймы дано, И тратить миг, страшась забвенья, - Бесцельно, глупо и смешно. Семён Гражданцев
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2 час.
тимур чагалидзе
Уже идут...))
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2 час.
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