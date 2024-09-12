В центре Архангельска пожарные и спасатели отстояли жилые дома от огня

Крупный пожар случился вечером 11 сентября — на улице Коммунальной горел нежилой деревянный домСпасатели присково-спасательной группы АОСС, находясь на дежурстве, заметили из окна здания службы начинающийся пожар и незамедлительно сообщили об этом в диспетчерскую.
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