“The Justice Department is examining allegations that Corey Lewandowski profited off his top position at the Department of Homeland Security,” the Wall Street Journal reports.
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