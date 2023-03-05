В Крыму закрыли почти все пункты временного размещения для беженцев

В Крыму закрыли практически все пункты временного размещения для беженцев. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в марте прошлого года в республике было открыто 6 пунктов – 3 в Алуште, по одному в Джанкое, Красноперекопске и Евпатории.