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Новейшие авиабомбы «Дрель»: «Ростех» начнет серийное производство в 2024 году

Новейшие авиабомбы «Дрель»: «Ростех» начнет серийное производство в 2024 году

Новейшие авиабомбы «Дрель»: «Ростех» начнет серийное производство в 2024 году Евгения Комарова«Ростех» в текущем году анонсировал начало производства передовой планирующей авиабомбы «Дрель», которая подтвердила свои характеристики в ходе испытаний, проведенных Министерством обороны Российской Федерации.

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