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«У тебя все получится»: дочь Юлии Началовой окончила школу

«У тебя все получится»: дочь Юлии Началовой окончила школу

Девочка собирается поступать в театральный Юлия Началова с маленькой Верой17-летняя Вера Алдонина в этом году в числе выпускников — девочка окончила частную московскую школу с углубленным изучением иностранных языков.

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