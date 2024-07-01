«У тебя все получится»: дочь Юлии Началовой окончила школу

Девочка собирается поступать в театральный Юлия Началова с маленькой Верой17-летняя Вера Алдонина в этом году в числе выпускников — девочка окончила частную московскую школу с углубленным изучением иностранных языков.
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