Нескучные технологии

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«Абакан» — уникальный российский комплекс ПРО с акцентом на экспорт

«Абакан» — уникальный российский комплекс ПРО с акцентом на экспорт

Ракетный комплекс «Абакан», входящий в состав показанной на Международной выставке вооружений IDEX 2023 Абу-Даби системы эшелонированной нестратегической противоракетной обороны (ПРО), оказался крайне интересным сразу по нескольким позициям.

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