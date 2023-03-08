«Абакан» — уникальный российский комплекс ПРО с акцентом на экспорт

Ракетный комплекс «Абакан», входящий в состав показанной на Международной выставке вооружений IDEX 2023 Абу-Даби системы эшелонированной нестратегической противоракетной обороны (ПРО), оказался крайне интересным сразу по нескольким позициям.
Ракетный комплекс «Абакан», входящий в состав показанной на Международной выставке вооружений IDEX 2023 Абу-Даби системы эшелонированной нестратегической противоракетной обороны (ПРО), оказался крайне интересным сразу по нескольким позициям.
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