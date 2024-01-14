Плеве или Витте: тест RT о выдающихся деятелях Российской империи

Вячеслав Плеве и Сергей Витте, Константин Победоносцев и Пётр Столыпин, Алексей Аракчеев и Михаил Сперанский, Михаил Барклай-де-Толли и Пётр Багратион, Пётр Семёнов-Тян-Шанский и Николай Миклухо-Маклай — каждому знакомы эти имена из курса школьной истории.