Фанат прокачал ягодицы Милины и Китаны в Mortal Kombat 1 и показал результат. Они ст...

Фанат прокачал ягодицы Милины и Китаны в Mortal Kombat 1 и показал результат. Они стали более сексуальнымиМоддер с ником Misberave выпустил для файтинга Mortal Kombat 1 модификации, которые делают попы Милины и Китаны более сексуальными.