Песков: главы МИД РФ и КНДР лично проинформируют Путина о достигнутых договоренностях

Как сообщил журналистам во вторник, 16 января, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, главы МИД России и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи сегодня лично проинформируют президента Владимира Путина о результатах проведенных переговоров.