Песков: главы МИД РФ и КНДР лично проинформируют Путина о достигнутых договоренностях

Как сообщил журналистам во вторник, 16 января, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, главы МИД России и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи сегодня лично проинформируют президента Владимира Путина о результатах проведенных переговоров.
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