На наскальных рисунках Амазонии изображен явно не наш мир

Исследователи из Университета Эксетера представили свою интерпретацию смысла наскальных рисунков. Впервые ученые провели опрос старейшин коренных народов Колумбийской Амазонии, где было обнаружено множество произведений наскального искусства, сообщает Phys.
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