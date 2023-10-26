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Овечкин врезался головой в штангу, забил первый гол и установил исторический рекорд

Овечкин врезался головой в штангу, забил первый гол и установил исторический рекорд

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою первую шайбу в сезоне-2023/24 и достиг отметки в 823 гола в карьере, сократив отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 71 шайбы.

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