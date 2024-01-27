Максим Галкин обвинил Россию в отмене своих выступлений зарубежном

Опального артиста Максима Галкина не пустили на Бали. После отъезда из России Максим Галкин* начал давать концерты для русскоговорящего населения в разных странах, но в последнее время юмориста преследует череда неудач.
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