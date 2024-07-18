Ростех начал поставки антидронового комплекса "Леший" для военных автомобилей

Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) начал поставлять мобильный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам "Леший" для защиты автомобильного транспорта и служебных машин от атак дронов.
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