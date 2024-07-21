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NYT: команда Трампа готовится подорвать рейтинг Харрис в случае ее выдвижения

NYT: команда Трампа готовится подорвать рейтинг Харрис в случае ее выдвижения

Global Look Press/Ting Shen - Pool via CNP/Consolidated News Photos Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа разрабатывает план по подрыву рейтинга вице-президента Штатов Камалы Харрис в том случае, если она заменит действующего главу государства Джо Байдена в президентской гонке, пишет 20 июля издание New York Times со ссылкой на источники.

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