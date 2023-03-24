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"Из бабушкиного гардероба": эти 4 вещи станут самыми модными весной-2023

"Из бабушкиного гардероба": эти 4 вещи станут самыми модными весной-2023

Мода циклична, поэтому некоторые вещи, которые носили наши бабушки, снова окажутся в тренде. А значит, можно смело открывать бабулин гардероб и начинать поиски этих ультрамодных нарядов.

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