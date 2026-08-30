Сюрприз в салате и прочие поводы для недоумения

Гораздо более тревожным сигналом, чем сам факт обнаружения насекомого в тарелке, является то, что подобный живучОт представительницы прекрасного пола можно ожидать любых сюрпризов, особенно если она вдобавок дипломированный психолог.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АС Эпоха, которая не...
- Уныние в отключке...
- ГТ Каким был молодой...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым