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Царьград

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Песков не исключил разблокировку в России Instagram*

Песков не исключил разблокировку в России Instagram*

При этом он отметил, что в условиях войны должны быть ограничения.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что может быть принято решение о разблокировке в стране социальной сети Instagram*.

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