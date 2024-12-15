Большой Сфинкс против Эдгара Кейси Большой Сфинкс в Гизе на фоне пирамиды МенкаураЕсть многое в природе, друг Горацио, Что и не снилось нашим мудрецам.
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Большой Сфинкс против Эдгара Кейси Большой Сфинкс в Гизе на фоне пирамиды МенкаураЕсть многое в природе, друг Горацио, Что и не снилось нашим мудрецам.
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