В Омске юноша убил женщину, не желая платить за аренду

В Омске молодой человек зарезал хозяйку квартиры, которая потребовала от него оплатить аренду. Такой информацией поделились с журналистами в пресс-службе управления Министерства внутренних дел РФ по Омской области, пишет агентство РИА Новости.
В Омске молодой человек зарезал хозяйку квартиры, которая потребовала от него оплатить аренду. Такой информацией поделились с журналистами в пресс-службе управления Министерства внутренних дел РФ по Омской области, пишет агентство РИА Новости.
Свежие комментарии