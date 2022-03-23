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В Омске юноша убил женщину, не желая платить за аренду

В Омске юноша убил женщину, не желая платить за аренду

В Омске молодой человек зарезал хозяйку квартиры, которая потребовала от него оплатить аренду. Такой информацией поделились с журналистами в пресс-службе управления Министерства внутренних дел РФ по Омской области, пишет агентство РИА Новости.

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