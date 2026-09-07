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Посол Корчунов: Норвегия сформировала артиллерийский дивизион на границе с РФ

Посол Корчунов: Норвегия сформировала артиллерийский дивизион на границе с РФ

Норвегия разместила у границы с Россией дивизион из четырех южнокорейских САУ K9, а до конца 2028 года планирует передать туда еще 24 установки.

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