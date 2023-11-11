ВСУ атаковали таможенный пост в российском регионе

ВСУ атаковали таможенный пост Крупецкий в Курской области, обстрел велся из 122-мм гаубицы. Атака велась накануне около получаса по таможенно-логистическому терминалу в селе Козино Рыльского района примерно в километре от границы российского региона с Украиной.