ВСУ атаковали таможенный пост в российском регионе

ВСУ атаковали таможенный пост Крупецкий в Курской области, обстрел велся из 122-мм гаубицы. Атака велась накануне около получаса по таможенно-логистическому терминалу в селе Козино Рыльского района примерно в километре от границы российского региона с Украиной.
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