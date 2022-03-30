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Власти Крыма готовы оказать помощь законодательного характера администрации Херсонской области

Власти Крыма готовы оказать помощь законодательного характера администрации Херсонской области

В Крыму готовы оказать помощь административного, законодательного и организационного характера властям Херсонской и других областей, которые захотят сотрудничать с Россией.

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