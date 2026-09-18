Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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18 сентября. 71 ударный эпизод: почти 60% пришлись всего на три направления

18 сентября. 71 ударный эпизод: почти 60% пришлись всего на три направления

   За прошедшие сутки картина снова получилась не рекордной по масштабу, но очень плотной по географии и повторяемости.

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