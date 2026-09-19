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Пятый канал

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Не получается проголосовать онлайн: что делать при сбое работы ДЭГ

Не получается проголосовать онлайн: что делать при сбое работы ДЭГ

Дистанционное электронное голосование позволяет отдать голос, не выходя из дома. Однако иногда избиратель сталкивается с проблемами: не открывается портал, не приходит код подтверждения, не появляется бюллетень или не получается поставить отметку.

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