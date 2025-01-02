Байден: исполнитель теракта в Новом Орлеане перед нападением записал видео

Исполнитель теракта в Новом Орлеане за несколько часов до нападения опубликовал в социальных сетях видео, в котором заявил, что его вдохновило ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и он хочет убивать.
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