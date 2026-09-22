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Россияне активно скупают пятиграммовые золотые слитки Гознака

Россияне активно скупают пятиграммовые золотые слитки Гознака

Уже через месяц после начала продаж сделки с пятиграммовыми слитками достигли 20% от общего числа покупок в «Гознак.

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