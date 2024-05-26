В Новосибирске водитель Toyota спровоцировал ДТП со скорой

Специальный автомобиль ехал с сиреной и включенными маяками, но дорогу ему не уступили.Водитель "Тойоты" не уступил дорогу машине скорой помощи, которая двигалась на вызов с сиреной и включенными маяками.
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