"Из-за русских с наших столов исчезает рыба". Германия жалуется на наших рыбаков

Владимир Витковский даже если вся ливероколбасия склеит ласты от голода, это ничего,кроме радости, у ПРОГРЕССИВНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА не вызовет.

ВВ Владимир Витковский ...ливероколбасию уже ДВАЖДЫ в истории прощали за то, за что НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ прощения, третьего раза быть не должно!!!