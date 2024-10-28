ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Держитесь за стулья родные, здесь целый министр продовольствия и сельского хозяйства Германии, Джем Оздемир, на Россиюшку жалуется.
"Из-за русских с наших столов исчезает рыба". Германия жалуется на наших рыбаков
Комментарии
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Владимир Витковский
даже если вся ливероколбасия склеит ласты от голода, это ничего,кроме радости, у ПРОГРЕССИВНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА не вызовет.
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10 час.
ВВ
Владимир Витковский
...ливероколбасию уже ДВАЖДЫ в истории прощали за то, за что НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ прощения, третьего раза быть не должно!!!
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10 час.
Александр Смеричинский
Увы, рыбку им уже не съесть, остаётся на йух сесть, голодными. Ну что еуропэйцы, по йогурту и в люльку?
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2 час.
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