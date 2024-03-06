Роберто Перейра утверждает, что 50 лет пил только колу. История от человека, которому сегодня 70

Пенсионер из Бразилии уверяет, что последние 50 лет он не пил ничего, кроме кока-колы. Роберто Перейра не только согласился на врачебное обследование для доказательства своих слов, но и показал, какие изменения произошли с его телом без воды.
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