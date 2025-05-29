ТАСС: Минюст не видит оснований для признания Пугачевой и Урганта иноагентами

Замминистра юстиции РФ Свириденко заявил, что телеведущий и певица не нарушали законодательство Минюст России не видит оснований для признания иностранными агентами телеведущего Ивана Урганта и певицы Аллы Пугачевой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии