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Воронежские новости

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Воронежский техсовет доработает проекты строительства школы и ремонта больницы

Воронежский техсовет доработает проекты строительства школы и ремонта больницы

Под председательством заместителя председателя регионального правительства Константина Кузнецова состоялось заседание технического совета по вопросам проектирования и экспертизы проектной документации при министерстве строительства Воронежской области.

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