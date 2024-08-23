Воронежский техсовет доработает проекты строительства школы и ремонта больницы

Под председательством заместителя председателя регионального правительства Константина Кузнецова состоялось заседание технического совета по вопросам проектирования и экспертизы проектной документации при министерстве строительства Воронежской области.
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