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Почему Леонид Якубович всегда пробовал угощения участников, даже рискуя собой

Почему Леонид Якубович всегда пробовал угощения участников, даже рискуя собой

Один из самых драматичных эпизодов закулисья «Поля чудес» начался почти как комическая сценка. В июне 2026 года Леонид Якубович в интервью «Телепрограмме» вспомнил, как одна из участниц приехала на съёмки с большим количеством домашних угощений и целой тетрадью приветов для родных и односельчан.

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