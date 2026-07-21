Почему Леонид Якубович всегда пробовал угощения участников, даже рискуя собой

Один из самых драматичных эпизодов закулисья «Поля чудес» начался почти как комическая сценка. В июне 2026 года Леонид Якубович в интервью «Телепрограмме» вспомнил, как одна из участниц приехала на съёмки с большим количеством домашних угощений и целой тетрадью приветов для родных и односельчан.