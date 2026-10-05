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Царьград

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Россия выиграла молодежное первенство мира по самбо с 51 наградой

Россия выиграла молодежное первенство мира по самбо с 51 наградой

16-летний воспитанник кстовской школы самбо Ярослав Манжула победил в весовой категории до 64 кг на молодежном первенстве мира в Салониках.

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