Popcaketv

17 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений
    Вы потому никому и ничего не говорите, потому, что никому на...й не нужны. Что Ваня, что, прости Господи, Ира. Поздня...«Это унизительно»...
  • Роза Семиренко
    Господи, пусть такие люди, как ургант ни когда больше не появляются в нашей Стране!«Это унизительно»...
  • Ашот Гарегинян
    Шалом, Иван!  Или, видимо, Изя уже??«Это унизительно»...

Чимин спалил измену Чонгука: «Смешно. Ви думает, что он его единственная любовь!»

Чимин спалил измену Чонгука: «Смешно. Ви думает, что он его единственная любовь!»

Привет, АРМИ! Сегодня предлагаем вернуться к обсуждениям ситуации, возникшей между Чимином (Jimin), Чонгуком (Jungkook) и Ви (V) несколько месяцев назад, когда Макнэ проводил большую часть своего времени именно с Мочи.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх