Чимин спалил измену Чонгука: «Смешно. Ви думает, что он его единственная любовь!»

Привет, АРМИ! Сегодня предлагаем вернуться к обсуждениям ситуации, возникшей между Чимином (Jimin), Чонгуком (Jungkook) и Ви (V) несколько месяцев назад, когда Макнэ проводил большую часть своего времени именно с Мочи.
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