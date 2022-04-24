Чимин спалил измену Чонгука: «Смешно. Ви думает, что он его единственная любовь!»

Привет, АРМИ! Сегодня предлагаем вернуться к обсуждениям ситуации, возникшей между Чимином (Jimin), Чонгуком (Jungkook) и Ви (V) несколько месяцев назад, когда Макнэ проводил большую часть своего времени именно с Мочи.