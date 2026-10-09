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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Егор Дёмин обыграл Леброна Джеймса и забросил через Джоэла Эмбиида

В предсезонной игре против «Филадельфии» защитнику « Бруклина » Егору Дёмину удался эффектный проход под кольцо, в котором ему не смогли помешать звездные игроки «Сиксерс» Леброн Джеймс и Джоэл Эмбиид .

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