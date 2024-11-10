У создателя Stardew Valley есть еще множество идей для будущих обновлений Эрик Бар...

У создателя Stardew Valley есть еще множество идей для будущих обновленийЭрик Барон, более известный под псевдонимом ConcernedApe, недавно выпустил обновление для своей популярной игры Stardew Valley, которую он по-прежнему активно поддерживает.
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