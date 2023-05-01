Своя атмосфера: странная традиция жителей китайского города Чэнду

Древний город Чэнду (Chengdu, "Город парчи"), являющийся административным центром юго-западной провинции Сычуань, знаменит не только своими питомниками гигантских панд, но и очень странной местной традицией, которая существует уже ни одну сотню лет.
Древний город Чэнду (Chengdu, "Город парчи"), являющийся административным центром юго-западной провинции Сычуань, знаменит не только своими питомниками гигантских панд, но и очень странной местной традицией, которая существует уже ни одну сотню лет.
Свежие комментарии