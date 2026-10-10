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Царьград

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Пенсии в России с 2027 года повысят дважды: схема индексации

Пенсии в России с 2027 года повысят дважды: схема индексации

С 2027 года страховые пенсии в России, включая Ростовскую область, будут индексироваться дважды — в феврале на уровень инфляции и в апреле с учётом роста фонда оплаты труда, причём апрельская прибавка будет начисляться на уже увеличенную сумму.

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