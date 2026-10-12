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Происшествия

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В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения

В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения

Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области на постоянной основе реализуют комплекс мер, направленных на предупреждение дорожно‑транспортных происшествий и формирование у детей навыков безопасного поведения на дороге.

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