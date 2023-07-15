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Михеев про Эрдогана: Его позиция – не принципиального человека, а торговца

Михеев про Эрдогана: Его позиция – не принципиального человека, а торговца

Было интересно наблюдать, как Эрдоган издевался над своими партнерами по НАТО. Перехитрил – что тут говорить! Сначала перед саммитом говорил: «Нет, Швеция не должна вступить в альянс по ускоренному варианту, потому что не выполнила свои условия».

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Комментарии
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nadir melikov
Рамил дорогой ты невмещивайся это межнародный шоу Фрдоган знает что делает ты необрашай русским шовинистам все будет хорошо
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9 час.
Галина Друзина
Эрдоган - и нашим и вашим за рубль спляшем, хочет усидеть на двух стульях, и у него это получается.
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6 час.
Александр Рожков
Эрдоган кидал, кидает и будет кидать. Но ведь не он один. Было бы кого, а кидалы завсегда найдутся.
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5 час.

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