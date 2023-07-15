Михеев про Эрдогана: Его позиция – не принципиального человека, а торговца

Было интересно наблюдать, как Эрдоган издевался над своими партнерами по НАТО. Перехитрил – что тут говорить! Сначала перед саммитом говорил: «Нет, Швеция не должна вступить в альянс по ускоренному варианту, потому что не выполнила свои условия».