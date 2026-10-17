Более 1,7 тысячи колледжей России провели мероприятия для школьников и их родителей в рамках Единого дня открытых дверей в кластерах среднего профессионального образования (СПО).
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