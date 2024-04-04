Дипломат Эльчингер призвал прислушаться к мнению глобального Юга по Украине

Швейцарии важно объединить различные точки зрения для возможности пути к миру на Украине. Об этом заявил официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер, говоря о том, какой видит страна мирную конференцию по украинскому кризису, передает газета "Известия".
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