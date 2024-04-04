Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 274 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Путря
    Отличный проект! Узнаю шумеров, выкопавших Черное море, Суэцкий канал (а, возможно, и Мексиканский залив!), родивших ...Кудрицкий: Украин...
  • Аким Воземчук
    Один из них носитель технических секретов России, в области вооружения.Такого надо держать до последнего звонка.ТАСС: США подгото...
  • Аким Воземчук
    Все больше уверенности в том ,что организованный демарш "культурной "прослойки за рубеж был тщательно организован ино...Телеведущая Собча...

Дипломат Эльчингер призвал прислушаться к мнению глобального Юга по Украине

Дипломат Эльчингер призвал прислушаться к мнению глобального Юга по Украине

Швейцарии важно объединить различные точки зрения для возможности пути к миру на Украине. Об этом заявил официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер, говоря о том, какой видит страна мирную конференцию по украинскому кризису, передает газета "Известия".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх