Дипломат Эльчингер призвал прислушаться к мнению глобального Юга по Украине

Швейцарии важно объединить различные точки зрения для возможности пути к миру на Украине. Об этом заявил официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер, говоря о том, какой видит страна мирную конференцию по украинскому кризису, передает газета "Известия".